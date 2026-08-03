18-летняя москвичка похитила у белгородских пенсионеров полмиллиона рублей Фото: "КП" Архив.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Белгороду установили личность подозреваемой в мошенничестве. Ею оказалась 18-летняя жительница Москвы. По предварительной информации, злоумышленница выступала в качестве курьера в преступной группе. Она похитила у двух пенсионерок, жительниц Белгорода, 500 тысяч рублей.

Жертвами аферистов стали 89-летняя и 77-летняя жительницы областного центра. Пожилым белгородкам телефонные мошенники сообщили, что их дочери якобы стали виновницами ДТП. Для «решения проблемы» пенсионерок убедили передать деньги чрез «представителя, которым и выступила 18-летняя москвичка. У одной из женщин одна забрала 400 тысяч рублей, вторая отдала 100 тысяч рублей.

Все средства фигурантка перевела на предоставленные кураторами счета, забрав себе вознаграждение.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на злоумышленницу за мошенничество завели уголовные дела. Девушке грозит до шести лет лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.