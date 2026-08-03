В Белгородской области жара достигнет +34 градусов 4 августа Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 августа на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем не превысит 9 метров в секунду. По области температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +29…+34 градусов.

В областном центре также без осадков. Температура воздуха ночью составит +18…+20 градусов. Днем столбики термометров покажут +31…+33 градуса.

В региональном МЧС жителям напоминают, что в жаркие дни стоит избегать длительных прогулок в часы пиковой солнечной активности. Выходя на улицу, обязательно берите с собой питьевую воду, носите легкую, свободную, светлую одежду из натуральных тканей. Не пренебрегайте головным убором и солнцезащитными очками.