Угроза атаки БПЛА повторно объявлена в Белгороде и Белгородском округе

Беспилотная опасность вновь объявлена в Белгороде и пригороде Фото: скриншот видео.

В Белгороде и Белгородском округе повторно объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов 3 августа. Система оповещения сработала в муниципальных образованиях в 17:25 по московскому времени.

В оперативном штабе региона призывают жителей быть предельно осторожными и внимательными. Следите за небом и не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов, которые сообщают о передвижении беспилотников. По возможности оставайтесь дома и не подходите к окнам.

Находитесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.