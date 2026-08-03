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НовостиОбщество3 августа 2026 14:14

Белгородские власти готовят мастер-план по обновлению коммунальной инфраструктуры

Только в Волоконовском округе износ сетей составляет больше 50%
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @beladm31

Фото: @beladm31

В ходе еженедельного оперативного совещания правительства власти Белгородской области рассмотрели вопрос состояния коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах региона. В частности, была детально разобрана ситуация в Волоконовском округе, где износ сетей превышает 53%.

В муниципалитете в прошлом году построили 4,3 километра новых сетей, а также две канализационные насосные станции. При этом регулярно фиксируется засорение оборудования из-за того, что пользователи сбрасывают в канализацию бытовой мусор. Такие засоры в итоге приводят к переполнению колодцев и подтоплению территории.

Врио губернатора Белгородской области поручил оперативно устранить проблему в округе. Специалистам предстоит установить улавливающие металлические решетки и принять необходимые меры, чтобы засоры не повторялись. Аналогичная работа будет проведена во всех муниципалитетах области.

Кроме того, в регионе из-за жалоб белгородцев на состояние сетей готовят мастер-план по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры в целом.