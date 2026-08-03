В Белгородской области завершают капремонт Старооскольского медицинского колледжа

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В Белгородской области на завершающей стадии капитальный ремонт в трех корпусах Старооскольского медицинского колледжа. Строительная готовность в первом учебном корпусе составляет 80%. Подрядчики занимаются отделкой фасада и благоустройством территории. Почти завершена внутренняя отделка. Обновлена входная группа и подготовлены полы в спортивном зале.

Параллельно ведется чистовая отделка помещения во втором учебном корпусе. Специалисты также проводят штукатурные работы и занимаются укладкой плитки. Частично завершены фасадные работы. Общая готовность корпуса составляет почти 90%.

В зуботехническом корпусе обновление выполнили на 70%. Подрядчики продолжают выравнивание стен на первом этаже, далее приступят к устройству полов и покраске помещений. На втором этаже рабочие завершают малярные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Фасадные работы полностью выполнены.

Отметим, что на капремонт трех корпусов в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети» в 2026 году направят почти 279 миллионов рублей из бюджетов различного уровня.