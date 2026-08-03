Под Белгородом легковушка слетела с дороги и опрокинулась Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье около пяти часов вечера в Волоконовском округе в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель «Рено SR». Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

По предварительной информации, 27-летний автомобилист не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением транспортного средства. В результате машина слетела с дороги и опрокинулась. Водитель получил травмы.

В Белгороде при столкновении иномарки с отечественной легковушкой пострадал Женщина. Предварительно установлено, что около полудня на пересечение Садовой и Шершнева 44-летний водитель «ВАЗа 2112» выехал на встречную полосу, где врезался в «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 43-летняя женщина. Автомобилистка получила травмы.