В Белгородской области меры соцподдержки для ветеранов СВО переводят в электронный формат

Шуваев поручил решить вопрос в течение недели Фото: соцсети Александра Шуваева.

В ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области власти рассмотрели динамику исполнения поручения Минобороны РФ по переводу мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей в электронный формат.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев отметил, что все 22 муниципалитета региона, а также почти все органы власти этот переход уже завершили. В числе отстающих остаются лишь два региональных министерства – соцзащиты и ЖКХ. Врио главы области поручил выполнить поручение в течение недели.

- Дал срок на исправление ситуации – неделю. Жду доклад о внесении изменений в документацию, - подчеркнул Александр Шуваев.