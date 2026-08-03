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НовостиПроисшествия3 августа 2026 12:11

В Старом Осколе под колесами легковушек пострадали пешеход и велосипедист

Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Старом Осколе под колесами легковушек пострадали пешеход и велосипедист

В Старом Осколе под колесами легковушек пострадали пешеход и велосипедист

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа в Старом Осколе Белгородской области в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали два человека. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, после полуночи на проспекте Шевченко водитель, личность которого пока не установлена, сбил на проезжей части 22-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Известно, что молодой человек пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы.

Еще одно ДТП произошло около полудня на проспекте Комсомольский. Предварительно известно, что 24-летний водитель за рулем «Мазды» наехал на двигавшегося в попутном направлении 30-летнего велосипедиста, который при перестроении не уступил дорогу иномарке. Велосипедист получил травмы.