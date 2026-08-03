В Белгородской области уровень занятости ветеранов СВО составляет больше 70% Фото: соцсети Александра Шуваева.

В Белгородской области уровень трудоустройства ветеранов спецоперации составляет 71,1%. Большая часть бойцов вернулись на прежнее место работы, еще 13,6% смогли открыть собственное дело. Вопрос занятости ветеранов СВО обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона.

По данным врио губернатора Александра Шуваева, в регионе регулярно пополняется банк вакансий для вернувшихся бойцов. На сегодняшний день представлено 1 159 вакансий в 462 организациях области. Требования к соискателям по уровню образования и профессиональному опыту предъявляют разные. При этом ветераны могут повысить квалификацию или пройти дополнительное обучение в вузах или среднеспециальных учебных заведениях на особых условиях.

- Самое главное – создать условия, чтобы у всех была возможность прийти на работу по своему профилю. Задача – исключить формальный подход. К каждому случаю требую адресного сопровождения, - отметил Александр Шуваев.

Врио губернатора также добавил, что ветераны СВО активно пользуются социальным контрактом, а также принимают участие в проектах «Время СВОих героев», «Школа фермера», «Агромотиватор» и других грантовых конкурсах.