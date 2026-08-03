В Белгородской области за выходные от атак ВСУ 4 человека погибли и 32 ранены Фото: соцсети Александра Шуваева.

За прошедшие выходные в Белгородской области в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны ВСУ погибли четыре человека, в том числе ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 32 мирных жителя.

На сегодняшний день в больницах региона лечение проходят 134 человека, в том числе 12 детей, которые были ранены при ударах ВСУ. Об этом сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

По данным главы регионального Минздрава, 12 взрослых пациентов находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших, включая двоих детей, которые были ранены в воскресенье в Валуйском округе, врачи оценивают как средней степени тяжести.

- Больным в реанимации проводим телемедицинские консультации с федеральным центром, согласовываем лечение. Перевод в федеральные медицинские центры кого-либо из пациентов пока не планируется. Если будет такая необходимость, обязательно будем переводить, сообщил Андрей Иконников.