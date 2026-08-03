Белгородка может на два года лишиться свободы за кражу мобильника Фото: "КП" Архив.

С заявлением о краже мобильного телефона в полицию Губкинского округа обратился 34-летний местный житель. По подозрению в свершенном преступлении правоохранители задержали 35-летнюю жительницу региона.

По предварительной информации, потерпевший был в гостях у подруги и распивал с ней спиртное. Мужчина оставил мобильник на столе, а сам прилег и уснул. В это время к хозяйке квартиры наведалась ее приятельница, именно она после продолжившегося застолья и умыкнула чужой гаджет, после чего ушла.

Мужчина обнаружил пропажу, когда проснулся. А подозреваемая успела сдать телефон в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на фигурантку завели уголовное дело за кражу. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.