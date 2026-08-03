За два дня бойцы ПВО и «БАРС-Белгород» ликвидировали 54 беспилотника ВСУ Фото: скриншот видео.

В Белгородской области с 1 по 2 августа расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» ликвидировали 54 беспилотника вооруженных сил Украины. Противник за последние два месяца более чем в два раза нарастил количество атак по региону. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Так, по данным Шуваева, за выходные удалось сбить 33 ударных БПЛА «Майя», 3 ударных FPV-дрона, по два барражирующих боеприпаса Sith-X, разведывательных БПЛА «Лелека-100», барражирующих боеприпаса RAM 2X, ударных БПЛА «Блискавка» и две «Бабы-яги». Кроме того, над муниципалитетами области ликвидированы по одному разведывательному БПЛА типа «Гор», «Галка», Fly-Eye, «Домаха» и «Сокол», а также по одному ударному БПЛА R-15, Backfire, «Дартс».

- К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно, - отметил врио губернатора Шуваев.