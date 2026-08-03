Белгородка попала под уголовное дело за угрозу убийством подруги Фото: "КП" Архив.

В полицию Алексеевского округа Белгородской области обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина попросила правоохранителей привлечь к ответственности приятельницу, которая угрожала расправиться с ней при помощи ножа.

По предварительной информации, женщины вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между приятельницами произошел конфликт, во время которого 48-летняя злоумышленница взяла нож, приставила к горлу потерпевшей и угрожала физической расправой. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что заявительница получила телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.