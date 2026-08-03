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НовостиПроисшествия3 августа 2026 9:46

Белгородка попала под уголовное дело за угрозу убийством подруги

Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка попала под уголовное дело за угрозу убийством подруги

Белгородка попала под уголовное дело за угрозу убийством подруги

Фото: "КП" Архив.

В полицию Алексеевского округа Белгородской области обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина попросила правоохранителей привлечь к ответственности приятельницу, которая угрожала расправиться с ней при помощи ножа.

По предварительной информации, женщины вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между приятельницами произошел конфликт, во время которого 48-летняя злоумышленница взяла нож, приставила к горлу потерпевшей и угрожала физической расправой. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что заявительница получила телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.