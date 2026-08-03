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НовостиОбщество3 августа 2026 9:05

Сегодня в Белгороде на уборку улиц и общественных пространств вышли больше 200 рабочих

В работах задействованы 44 единицы техники
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @mbuubgb

Фото: @mbuubgb

Белгород продолжают приводить в порядок ко Дню освобождению от немецко-фашистских захватчиков. Параллельно проводятся и плановые работы по уборке улично-дорожной сети и общественных пространств.

Сегодня в дневной смене задействованы 210 сотрудников коммунальных предприятий, а также 44 единицы специализированной техники. В планах на день вывоз дорожного смета, порубочных остатков и сорной растительности. Коммунальщики также польют цветники, газоны и деревья, подметут тротуары и дороги.

Параллельно продолжает покос газонов и зеленых зон областного центра, проводится плановый ямочный ремонт улично-дорожной сети. Кроме того, специалисты отмывают памятники и мемориалы.