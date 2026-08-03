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НовостиПроисшествия3 августа 2026 8:28

Белгородец отправится на скамью подсудимых за финансирование экстремистской деятельности

Материалы уголовного дела направлены в суд
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец отправится на скамью подсудимых за финансирование экстремистской деятельности

Белгородец отправится на скамью подсудимых за финансирование экстремистской деятельности

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют финансирование экстремистской деятельности. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, злоумышленник в период с октября 2021 по февраль 2022 года переводил деньги на банковский счет экстремистской организации в целях финансирования ее деятельности.

Преступную деятельность фигуранта выявили сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд, где их рассмотрят по существу.