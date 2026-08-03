Ночью при атаке дрона ВСУ серьезно ранен мужчина в Белгородском округе Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Прошедшей ночью под обстрел и атаки беспилотников со стороны вооруженных сил Украины попал поселок Октябрьский в Белгородском округе. Один из дронов нанес удар по предприятию – серьезные ранения получил мужчина. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Предварительно известно, что в результате атаки мирный житель получил ожоги тела, у него также частично ампутированы обе стопы. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу в Белгород.

В населенном пункте в результате атак повреждены 17 частных домов, газовая труба, пять хозяйственных построек, два служебных автомобиля пожарно-спасательной части, линия электропередачи, а также семь машин, одна из которых полностью сгорела. Кроме того, загорелись здания двух предприятий.