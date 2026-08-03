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НовостиПолитика3 августа 2026 7:08

ВСУ 94 раза атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

От террористических ударов противника четыре человека погибли, еще 17 получили ранения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ 94 раза атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

ВСУ 94 раза атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 94 раза атаковали в 15 муниципальных образованиях Белгородской области. Ночью Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Предварительно, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

В результате атак противника в Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, в том числе 13-летняя девочка.

- Еще раз выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близким. Нет слов, чтобы унять эту боль, но знайте, что вы не одни. Мы все скорбим с вами, - написал врио губернатора Александр Шуваев.

Также после обстрелов и атак БПЛА ранения получили еще 17 человек, в том числе трое детей. Все несовершеннолетние проходят лечение в детской областной клинической больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Перевод в федеральные медицинские учреждения не требуется. По данным Александра Шуваева, трое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии.

- За сутки противник совершил 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и РСЗО, а также 3 раза сбросил взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 159 беспилотников, - добавил врио губернатора Шуваев.