ВСУ 94 раза атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 94 раза атаковали в 15 муниципальных образованиях Белгородской области. Ночью Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Предварительно, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

В результате атак противника в Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, в том числе 13-летняя девочка.

- Еще раз выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близким. Нет слов, чтобы унять эту боль, но знайте, что вы не одни. Мы все скорбим с вами, - написал врио губернатора Александр Шуваев.

Также после обстрелов и атак БПЛА ранения получили еще 17 человек, в том числе трое детей. Все несовершеннолетние проходят лечение в детской областной клинической больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Перевод в федеральные медицинские учреждения не требуется. По данным Александра Шуваева, трое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии.

- За сутки противник совершил 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и РСЗО, а также 3 раза сбросил взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 159 беспилотников, - добавил врио губернатора Шуваев.