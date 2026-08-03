Беспилотники ВСУ атаковали Белгород прошедшей ночью Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 3 августа вооруженные силы Украины атаковали Белгород тремя беспилотниками. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как сообщили временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, в результате нанесенных ударов произошло возгорание социального объекта, а также двух коммерческих складских помещений. Пожарные расчеты МЧС оперативно ликвидировали все возгорания.

Оперативные службы продолжают уточнять информацию о других последствиях атак.