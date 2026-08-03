Над Белгородской областью в ночь на 3 августа сбили беспилотники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в течение ночи ВСУ ударили по территориям 11 регионов страны, в том числе и по Белгородской области, а также по акватории Черного моря. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.