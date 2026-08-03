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НовостиПолитика3 августа 2026 5:36

В Белгороле и Белгородской области повторно объявлена беспилотная опасность

Жителям следует быть предельно осторожными
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

В Белгороде и Белгородском округе повторно объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 3 августа. Система оповещения сработала в 08:30.

В оперативном штабе Белгородской области жителям напоминают, что при угрозе атаки беспилотников необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов. По возможности не выходите на улицу, а находясь в помещении, не подходите к окнам.

Отметим, прошедшей ночью и сегодня ранним утром неоднократно срабатывала система оповещения, предупреждая о беспилотной опасности в областном центре и пригороде. В течение ночи было уничтожено несколько вражеских БПЛА.