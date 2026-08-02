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НовостиПолитика2 августа 2026 12:36

В Белгороде и Белгоподском округе в третий раз объявили ракетную опасность 2 августа

Жителей призывают оставаться в безопасном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино

Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В третий раз за день, 2 августа, объявлена ракетная опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Сирена воздушной тревоги на этот раз запущена в муниципальных образованиях в 15:32 по московскому времени.

В оперативном штабе Белгородской области жителям напоминают, что во время тревоги необходимо соблюдать максимальную осторожность. Если вы находитесь дома, ни в коем случае не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Оставайтесь в укрытии до отбоя тревоги.