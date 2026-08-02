В Белгороде продолжают ремонтировать стадион в школе №49

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В прошлом году в Белгороде провели капитальный ремонт в школе № 49. Здание, построенное в 1998 году, полностью обновили и открыли двери для учеников.

Сейчас строители приступили ко второму этапу ремонта – модернизируют школьный стадион. Он является центром притяжения большого микрорайона, здесь проводят тренировки для профессиональных юных спортсменов.

На сегодняшний день подрядчики уже завершили монтаж конструкций навеса над трибунами – установлены колонны и закладные. Сидения будут оформлены из древесно-полимерного композита. Параллельно ведутся работы по обустройству полосы препятствий.

- Важно, чтобы объект соответствовал современным требованиям. Срок окончания работ – сентябрь этого года, - подчеркнул мэр Белгорода Валентин Демидов.