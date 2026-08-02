ВСУ больше 100 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 104 раза атаковали Белгородскую область. Под удары со стороны противника попали 15 муниципалитетов региона. Ранения различной степени тяжести получили 14 мирных жителей, семеро из них госпитализированы. Обошлось без погибших. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил двенадцать обстрелов с применением артиллерии и РСЗО, а также семь раз сбросил взрывное устройство с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 204 беспилотника. Спасибо бойцам за их колоссальный труд, - добавил врио главы региона.