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НовостиПолитика2 августа 2026 7:17

Беспилотники ВСУ были уничтожены над Белгородской областью прошедшей ночью

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Очередные попытки атаки противника в течение прошедшей ночи пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 2 августа ВСУ ударили по территориям 16 регионов, в том числе и по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также в течение дня 1 августа удалось ликвидировать 152 украинских БПЛА самолетного типа.