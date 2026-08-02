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НовостиПолитика2 августа 2026 6:42

После утренних ракетных ударов в Белгороде и округе никто не пострадал

Информация о последствиях уточняется
Наталия ИЛЮШНИКОВА
После утренних ракетных ударов в Белгороде и округе никто не пострадал

После утренних ракетных ударов в Белгороде и округе никто не пострадал

Фото: скриншот видео.

Утром 2 августа Белгород и Белгородской округ дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом рассказали в оперативном штабе Белгородской области.

Данных о каких-либо повреждениях на земле пока тоже не поступали. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях обстрелов.

За прошедшие сутки над Белгородской областью удалось ликвидировать больше 200 беспилотников ВСУ. В результате вражеских атак пострадали 14 мирных жителей.