После утренних ракетных ударов в Белгороде и округе никто не пострадал Фото: скриншот видео.

Утром 2 августа Белгород и Белгородской округ дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом рассказали в оперативном штабе Белгородской области.

Данных о каких-либо повреждениях на земле пока тоже не поступали. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях обстрелов.

За прошедшие сутки над Белгородской областью удалось ликвидировать больше 200 беспилотников ВСУ. В результате вражеских атак пострадали 14 мирных жителей.