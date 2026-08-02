В Белгороде и Шебекино повторно объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах повторно объявлена ракетная опасность 2 августа. Система оповещения сработала вновь спустя 13 минут после отбоя - в 09:05.

Оставайтесь дома и не подходите к окнам. Перейдите в комнату со сплошными стенами, это могут быть ванная, коридор, туалет или кладовка. Если вы на улице, зайдите в ближайшее подвальное помещение или подземное пространство (подземный переход, паркинг) или займите защитный железобетонный модуль.

Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов. Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене ракетной опасности.

Отбой ракетной опасности в 09:18.