Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 2 августа

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность утром 2 августа. Сирена воздушной тревоги сработала в муниципальных образованиях в 08:41.

Жителей призывают быть осторожными и внимательными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы дома - не подходите к окнам. Если вы на улице - зайдите в ближайшее укрытие или воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Над Белгородом раздалась серия громких звуком. По предварительной информации по целям противника сработали средства ПВО.

Отбой ракетной опасности в 08:52.