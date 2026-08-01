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НовостиПолитика1 августа 2026 20:38

По всей Белгородской области объявили ракетную опасность

Жителям необходимо оставаться в укрытиях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Фото: мэрия Белгорода

Ракетную опасность объявили на территории всей Белгородской области ночью 1 августа. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях региона в 23:33.

Жителям региона напоминают, что во время ракетной угрозы необходимо по возможности спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Не подходите к окнам и не выходите на улицу. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.

Ранее также была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в 13 муниципалитетах региона.