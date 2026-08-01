Белгородец пострадал во время удара дрона ВСУ в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками семь населенных пунктов Белгородской области. Пострадал еще один мирный житель. О последствиях рассказали в оперативном штабе региона.

В Борисовском округе недалеко от поселка Борисовка FPV-дрон атаковал ГАЗель. Мужчина получил осколочное ранение плеча. Врачи районной больницы оказали пострадавшему необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась. Автомобиль поврежден, также посечена еще одна машина.

В селе Почаево Грайворонского округа от удара FPV-дрона сгорела легковушка. В Грайвороне после детонации БПЛА во дворе частного дома посечены крыша, навес и забор. В селе Смородино из-за атак FPV-дронов в двух частных домах пробиты кровли.

В Шебекино от взрыва дрона посечен автомобиль. После атаки второго БПЛА на предприятии повреждены остекление и фасад корпуса. В результате детонации еще одного FPV-дрона посечены окна в одной квартире МКД.

Рядом с хутором Первомайский Краснояружского округа при атаке дрона поврежден автомобиль.

В поселке Октябрьский Белгородского округа после взрыва FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов автомобиля.