Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Очередной беспилотник вооруженных сил Украины атаковал гражданский транспорт в приграничье Белгородской области. Ранен еще один мирный житель. О случившемся рассказали в оперативном штабе регионе.
FPV-дрон противника нанес удар по грузовому автомобилю в селе Орловка Белгородского округа. Водитель получил осколочное ранение живота. Медики скорой помощи доставляют пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Белгородцу оказывают всю необходимую помощь.
Транспортное средство получило повреждения.