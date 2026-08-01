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НовостиПолитика1 августа 2026 16:59

Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе

«Скорая» доставляет пострадавшего в больницу Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе

Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очередной беспилотник вооруженных сил Украины атаковал гражданский транспорт в приграничье Белгородской области. Ранен еще один мирный житель. О случившемся рассказали в оперативном штабе регионе.

FPV-дрон противника нанес удар по грузовому автомобилю в селе Орловка Белгородского округа. Водитель получил осколочное ранение живота. Медики скорой помощи доставляют пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Белгородцу оказывают всю необходимую помощь.

Транспортное средство получило повреждения.