Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очередной беспилотник вооруженных сил Украины атаковал гражданский транспорт в приграничье Белгородской области. Ранен еще один мирный житель. О случившемся рассказали в оперативном штабе регионе.

FPV-дрон противника нанес удар по грузовому автомобилю в селе Орловка Белгородского округа. Водитель получил осколочное ранение живота. Медики скорой помощи доставляют пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Белгородцу оказывают всю необходимую помощь.

Транспортное средство получило повреждения.