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НовостиПроисшествия1 августа 2026 13:43

Под Белгородом легковушка на скорости опрокинулась в кювет

Водитель получил травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Под Белгородом легковушка на скорости опрокинулась в кювет

Под Белгородом легковушка на скорости опрокинулась в кювет

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 июля, в Борисовском округе Белгородской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около половины пятого дня на автомобильной дороге «Зозули – Грузское – Байцуры» 53-летний водитель, который управлял автомобилем «ВАЗ 21053», не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортного средства. Машина в результате опрокинулась в кювет.

Водитель отечественной легковушки получил травмы.