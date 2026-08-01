Под Белгородом легковушка на скорости опрокинулась в кювет Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 июля, в Борисовском округе Белгородской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около половины пятого дня на автомобильной дороге «Зозули – Грузское – Байцуры» 53-летний водитель, который управлял автомобилем «ВАЗ 21053», не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортного средства. Машина в результате опрокинулась в кювет.

Водитель отечественной легковушки получил травмы.