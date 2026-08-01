Около 750 белгородских школьников отправились отдыхать на побережье Фото: соцсети Александра Шуваева.

Четвертую группу детей из Белгородской области отправили отдыхать в детские оздоровительные лагеря на побережье в Краснодарский край. В этот раз в группе порядка 750 ребят из Белгородского, Корочанского и Прохоровского округов.

Как рассказал врио губернатора Александр Шуваев, на сегодняшний день за пределами региона уже отдыхают порядка трех тысяч школьников. Напомним, ранее федеральное правительство направило Белгородской области 1,2 миллиарда рублей на организацию детского отдыха. В разных регионах страны на эти средства смогут провести каникулы и оздоровиться 16,5 тысяч ребят.

- По всем организационным вопросам родители могут обратиться к классным руководителям и директорам школ. Желаю ребятам хорошего отдыха, ярких впечатлений и возвращаться с новыми силами! – добавил врио главы региона Шуваев.