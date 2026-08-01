В Белгородской области девушка погибла под колесами иномарки Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области 31 июля произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Один человек погиб. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около девяти часов вечера в Белгороде 46-летний водитель на «Ситроен С4» сбил 77-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионер получил травмы.

Предварительно установлено, что около десяти часов вечера в Старом Осколе 51-летний водитель, находившийся за рулем «Тойоты Королла», сбил 18-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.