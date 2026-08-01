В белгородский Фонд помощи раненым детям удалось собрать больше 63 млн рублей Фото: соцсети Александра Шуваева.

Накануне в Белгородской области прошло очередное заседание попечительского совета Фонда помощи раненым детям. Он начал работать весной прошлого года. За это время в Фонд удалось собрать больше 63 миллионов рублей.

Ранее врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что с начала СВО в регионе от атак ВСУ пострадали 268 детей, они благодаря средствам Фонда, получили адресную помощь. Больше 100 семей прошли санаторно-курортное лечение, шестеро прошли восстановление в клинике в Москве. Еще четверым установили протезы и импланты, а для восьми ребят приобрели тренажеры и средства реабилитации. Общая сумма оказанной помощи превысила 35 млн рублей.

Также в регионе отдельное внимание уделили психологической помощи. Власти прорабатывают конкретный алгоритм оказания помощи, которые впоследствии масштабируют на весь регион, чтобы каждый ребенок мог получить поддержку.

В ходе заседания попечительского совета Фонда Александр Шуваев был назначен председателем. Члены совета единогласно поддержали его кандидатуру.

- Для меня это прямая ответственность за здоровье каждого раненого ребенка. Услышал идеи по развитию отдельных направлений работы. Предложил на следующем заседании детально разобрать все инициативы. Мы не имеем права на ошибку, когда речь идет о здоровье детей, - подчеркнул врио губернатора.