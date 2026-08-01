В Белгороде с 1 августа открыли движение по временной схеме на Чумичова

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В Белгороде продолжается капитальный ремонт дороги на улице Чумичова. Дорожники уже завершили укладку асфальта на участке от ул. Победы до Гражданского проспекта. Поэтому с сегодняшнего дня, 1 августа, открыто движение транспорта по временной схеме. Специалистам еще предстоит нанести дорожную разметку и установить знаки. Также в ближайшее время будет проведено благоустройство.

Подрядная организация уже приступила к ремонтным работам на следующем участке: от проспекта Славы до Преображенской. Специалисты уже устанавливают бордюрный камень и демонтируют старое покрытие. На следующем этапе дорожники приступят к работам на участке от проспекта славы до Гражданского проспекта.

В итоге после капремонта существенно увеличится ширина проезжей части. На участке будут установлены две остановки для общественного транспорта. Также специалисты заменят светофоры и кабельные сети, и обустроят велодорожку.

- Вдоль дороги высадят деревья-крупномеры, устойчивые к реагентам (92 дерева), и более 6000 кустарников, - добавил мэр Белгорода Валентин Демидов.