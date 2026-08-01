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НовостиПолитика1 августа 2026 8:12

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах

Жителям необходимо срочно пройти в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность утром 1 августа. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях 11:08.

Жителей призывают быть предельно осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь в помещении - отойдите от окон. Перейдите в комнату со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор или кладовка).

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Отбой ракетной опасности в 11:15.

Ракетная опасность объявлена по всей Белгородской области в 11:32.