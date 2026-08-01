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НовостиПолитика1 августа 2026 7:37

ВСУ за прошедшие сутки 98 раз ударили по территории Белгородской области

В результате вражеских атаки два человека погибли, еще 11 получили ранения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за прошедшие сутки 98 раз ударили по территории Белгородской области

ВСУ за прошедшие сутки 98 раз ударили по территории Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 98 раз атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов противника в Борисовском и Волоконовском округах погибли два мирных жителя. Еще в пяти муниципальных образованиях ранения получили одиннадцать человек, в том числе 14-летняя девочка.

Подросток продолжает лечение амбулаторно. Госпитализированы семеро взрослых пострадавших. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

- Противник произвел 16 обстрелов с применением РСЗО, авиации и артиллерии. Также 8 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 131 беспилотник сбит и подавлен, - уточнил врио главы региона.