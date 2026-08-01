ВСУ за прошедшие сутки 98 раз ударили по территории Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 98 раз атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов противника в Борисовском и Волоконовском округах погибли два мирных жителя. Еще в пяти муниципальных образованиях ранения получили одиннадцать человек, в том числе 14-летняя девочка.

Подросток продолжает лечение амбулаторно. Госпитализированы семеро взрослых пострадавших. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

- Противник произвел 16 обстрелов с применением РСЗО, авиации и артиллерии. Также 8 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 131 беспилотник сбит и подавлен, - уточнил врио главы региона.