Над Белгородской областью сбили беспилотники ВСУ в ночь на 1 августа

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам Белгородской области с применением беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки противника прошедшей ночью. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 1 августа ВСУ атаковали территории 17 регионов страны, в том числе и Белгородскую область, а также акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Кроме того, за вчерашний день, в восьми утра до восьми вечера 31 августа, силы ПВО ликвидировали над 13 территориями еще 233 украинских БПЛА самолетного типа.