Мужчина ранен при ракетном обстреле ВСУ по селу Уколово в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины вечером 31 июля попало село Уколово в Валуйском округе Белгородской области. Ранен мирный житель. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

По данным Оперштаба, мужчина получил осколочные ранения живота, рук и ног. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

Также предварительно известно, что в результате прилета снаряда повреждены шесть единиц сельскохозяйственной техники.

Оперативные службы уточняют информацию о других последствиях обстрела.