В Белгородской области с начала СВО 26 детей погибли и 268 получили ранения Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

На территории Белгородской области с начала специальной военной операции от обстрелов и атак БПЛА ВСУ погибли 26 детей. Еще 286 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Такие цифры озвучил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Врио руководителя области подчеркнул, что данные по пострадавшим и погибшим подсчитываются каждый день. На сегодняшний день в медучреждении Белгорода проходят лечение трое пострадавших детей. Врачи оказывают юным пациентам всю необходимую помощь.

- На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли. Это неизлечимое горе для всей области. Это невосполнимая утрата. Соболезную родным и близким. Всем пострадавшим детям желаю скорейшего восстановления. Эти страшные цифры пугают даже меня, военного, - отметил Шуваев.

Всем пострадавшим детям в регионе оказывают помощь и благодаря средствам Фонда помощи раненым детям Белгородской области, который начал работу весной прошлого года. Больше 100 семей прошли санаторно-курортное лечение. Шестеро детей восстановились после тяжелых ранений в столичной клинике, еще четверым установили высокотехнологичные протезы и импланты. Для восьми пострадавших ребят приобрели тренажеры и средства реабилитации.