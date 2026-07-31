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НовостиПолитика31 июля 2026 14:30

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино вечером 31 июля

Жителям необходимо срочно пройти в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекинском муниципальном образовании объявили ракетную опасность 31 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципалитетах в 17:26 по московскому времени.

Жителей призывают быть предельно осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. На улице займите ближайшее укрытие.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.