Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино вечером 31 июля

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекинском муниципальном образовании объявили ракетную опасность 31 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципалитетах в 17:26 по московскому времени.

Жителей призывают быть предельно осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. На улице займите ближайшее укрытие.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.