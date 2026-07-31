Белгородец на 3,5 месяца лишился свободы из-за неуплаты алиментов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении жителя Староосокольского округа. Мужчину признали виновным в неуплате средств на содержание детей. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Суд установил, что мужчина, будучи привлеченным в апреле текущего года к уголовной ответственности за неоднократную неуплату алиментов без уважительной причины, так и не решился исправить ситуацию. Он продолжил уклоняться от уплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

В итоге у фигуранта за четыре месяца образовалась задолженность в размере более 111 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 месяцев и 15 дней лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.