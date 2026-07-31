В Старом Осколе в рамках региональной программы обновили лифты в 12 МКД

Фото: https://t.me/mikhaillobaznov

В Старом Осколе Белгородской области в рамках региональной программы продолжают модернизацию лифтового оборудования. Как сообщил глава администрации округа Михаил Лобазнов, на сегодня современное лифтовое оборудование уже установлено и запущено в 12 многоквартирных домах. Ведется обновление ее в двух многоэтажках. Все работы идут в соответствии с установленным графиком.

В рамках модернизации специалисты полностью демонтируют старое оборудование и двери, устанавливают современные двигатели в машинных отделениях, монтируют новые кабины и дверные блоки, а также проводят обязательные пусконаладочные работы и проверку безопасности перед окончательным запуском.

В общей сложности по региональной программе до конца года в Старооскольском округе заменят 71 лифт в 26 многоквартирных домах.

- Прошу жителей домов, где сейчас проводится замена оборудования, с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это необходимо для того, чтобы ваши поездки в лифте стали более комфортными и безопасными, - обратился к оскольчанам Лобазнов.