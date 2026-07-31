Белгородский школьник стал чемпионом мира по боям роботов

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На крупнейшей площадке Guangzhou Diwang Square в городе Гуанчжоу в Китае с 24 по 28 июля проходил один из самых престижных турниров по боям роботов в мире. Организаторы – The Aurora Club и SSRCL – провели соревнования в рамках глобальной лиги Aurora S5 & IMKOF, где с 2021 года собираются сильнейшие инженеры, конструкторы и пилоты со всей планеты.

Ученик 10 «А» класса школы № 50 из Белгорода Константин Красноруцкий завоевал золото и стал чемпионом мира в категории самых легких роботов – 450 г (Antweight). Юному белгородцу удалось обойти соперников из разных стран.

Отметим, в этом году на соревнованиях сражались роботы двух категорий: 450 г (Antweight) и 1,5 кг (Beetleweight).