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НовостиПроисшествия31 июля 2026 13:50

Белгородец попал поду уголовное дело за повторную пьяную езду

Мужчину также привлекли к административной ответственности за управление транспортом, будучи лишенным прав
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец попал поду уголовное дело за повторную пьяную езду

Белгородец попал поду уголовное дело за повторную пьяную езду

Фото: "КП" Архив.

В городе Валуйки Белгородской области внимание сотрудников автоинспекции привлек автомобиль «Лада Калина». За рулем транспортного средства оказался 41-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, у автомобилиста не было водительского удостоверения.

Во время проверки правоохранители установили, что злоумышленник раньше уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что за повторно правонарушение на фигуранта вновь завели уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до трех лет.

Помимо этого в отношении горе-водителя составлен административный материал за то, что он сел за руль, будучи лишенным прав. Мужчина обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.