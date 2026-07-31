Белгородец попал поду уголовное дело за повторную пьяную езду Фото: "КП" Архив.

В городе Валуйки Белгородской области внимание сотрудников автоинспекции привлек автомобиль «Лада Калина». За рулем транспортного средства оказался 41-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, у автомобилиста не было водительского удостоверения.

Во время проверки правоохранители установили, что злоумышленник раньше уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что за повторно правонарушение на фигуранта вновь завели уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до трех лет.

Помимо этого в отношении горе-водителя составлен административный материал за то, что он сел за руль, будучи лишенным прав. Мужчина обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.