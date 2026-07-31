В Белгородскую область вернется 30-градусная жара в предстоящие выходные Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные на территории Белгородской области будет жарко и без осадков. Ветер переменных направлений не превысит 9 метров в секунду.

В субботу, 1 августа на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. Днем потеплеет до +25…+30 градусов. В Белгороде ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем +27… +29 градусов.

В воскресенье, 2 августа малооблачно. По региону ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем +27…+32 градуса. В областной столице ночью 14-16 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут +29…+31 градус.