Белгородка отправится на скамью подсудимых за публичную демонстрацию экстремистской символики Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы. Фигурантке инкриминируют публичное демонстрирование символики экстремистской организации в целях ее пропаганды. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Следователи установили, что в июле прошлого года злоумышленница опубликовала в одном из мессенджеров фото с изображением символики международного общественного движения, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ, в целях пропаганды его идеологии. Также известно, что раньше девушку уже привлекали административной ответственности за размещение аналогичных материалов в соцсети.

Преступление выявили сотрудники УМВД России по Белгородской области.

Материалы уголовного дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу. Фигурантке грозит до четырех лет лишения свободы.