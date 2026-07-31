Александр Шуваев: При поддержке Национального центра помощи в Белгородской области усилили подразделение «БАРС-Белгород»

Шуваев: «Передали бойцам «БАРС-Белгород» технику и оборудование для организации эвакуационных групп в приграничье» Фото: соцсети Александра Шуваева.

Сегодня в Белгороде при поддержке Национального центра помощи бойцам подразделения «БАРС-Белгород» были переданы пять полностью укомплектованных автомобилей, один из них бронированный. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Транспорт оборудован средствами связи и радиоэлектронной борьбы, в нем также есть медицинское оснащение. В машинах есть все для оперативного оказания помощи пострадавшим, а также для организации эвакуационных групп в приграничных территориях.

Александр Шуваев также рассказал, что в состав новых эвакуационных групп вошли 15 волонтеров Национального центра помощи. В их числе люди с реальным боевым и медицинским опытом, которые вступили в отряды подразделения «БАРС-Белгород». Между эвакуационными группами, Минобороны РФ и ГУ МЧС по Белгородской области выстроено плотное взаимодействие.

- Продолжаем системно наращивать безопасность. Наша задача – максимально оперативно и качественно оказать помощь каждому, кто в ней нуждается, даже в самых сложных условиях приграничья. Вместе победим, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.