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НовостиПолитика31 июля 2026 11:39

Ракетную опасность объявили в Белгородском и Шебекинском округах

Жителям необходимо оставаться в укрытиях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Фото: мэрия Белгорода

Ракетная опасность объявлена с разницей в одну минуту сразу в двух муниципалитетах Белгородской области. Система оповещения сработала в Шебекинском и Белгородском округах в 14:27 и 14:28 соответственно.

Громкие звуки слышны даже в областном центре. По предварительной информации, работают дежурные средства ПВО.

Жителям необходимо оставаться в безопасном месте. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Также ранее в очередной раз о повторной угрозе атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском округе.