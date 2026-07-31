Ракетную опасность объявили в Белгородском и Шебекинском округах

Фото: мэрия Белгорода

Ракетная опасность объявлена с разницей в одну минуту сразу в двух муниципалитетах Белгородской области. Система оповещения сработала в Шебекинском и Белгородском округах в 14:27 и 14:28 соответственно.

Громкие звуки слышны даже в областном центре. По предварительной информации, работают дежурные средства ПВО.

Жителям необходимо оставаться в безопасном месте. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Также ранее в очередной раз о повторной угрозе атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском округе.