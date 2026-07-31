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НовостиПолитика31 июля 2026 11:34

В больницах Белгородской области продолжают лечение 124 раненых жителя

За сутки госпитализирована одна мирная жительница
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В больницах Белгородской области продолжают лечение 124 раненых жителя

В больницах Белгородской области продолжают лечение 124 раненых жителя

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что за прошедшие сутки от атак со стороны вооруженных сил Украины пострадали две мирные жительницы. Одной женщине оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение она продолжит в амбулаторных условиях. Вторую белгородку, получившую ранения при детонации БПЛА в Шебекинском округе, госпитализировали в районную больницу.

На сегодняшний день, по данным главы регионального Минздрава, в медицинских учреждениях Белгородской области продолжают лечение 124 пациента, которые получили ранения различной степени тяжести при обстрелах и атаках беспилотников ВСУ.